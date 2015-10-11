Лукашенко: Білорусь зробила усе, чого хотів Захід

Про це 11 жовтня після голосування на президентських виборах заявив чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Українська правда.

"Все, що Захід захотів, все, що побажав бачити в переддень президентських виборів - зізнаюся вам чесно - ми зробили все", - заявив він.

Також Лукашенко відзначив, що позитивно ставиться до того, що участь у президентських перегонах бере жінка, проте заявив, що суспільство у Білорусі "поки не готове" обрати жінку главою держави.

Читайте такожЛукашенко впевнений, що незабаром в Україні буде мир

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко перемагає на президентських виборах у Білорусі, набравши 80,3% голосів виборців. Такі дані повідомив Інститут соціології Національної академії наук Білорусі, який проводив опитування виборців на виході з дільниць.