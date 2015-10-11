Лукашенко: Білорусь зробила усе, чого хотів Захід

23:26, 11 жовтня 2015
Світ
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Білорусь зробила все, що Захід побажав бачити в країні напередодні президентських виборів.

REUTERS

Про це 11 жовтня після голосування на президентських виборах заявив чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Українська правда.

"Все, що Захід захотів, все, що побажав бачити в переддень президентських виборів - зізнаюся вам чесно - ми зробили все", - заявив він.

Також Лукашенко відзначив, що позитивно ставиться до того, що участь у президентських перегонах бере жінка, проте заявив, що суспільство у  Білорусі "поки не готове" обрати жінку главою держави.

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Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко перемагає на президентських виборах у Білорусі, набравши 80,3% голосів виборців. Такі дані повідомив Інститут соціології Національної академії наук Білорусі, який проводив опитування виборців на виході з дільниць.

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