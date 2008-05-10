Сьогодні - День пам`яті про публічне спалення книг нацистами

У Німеччині згадують спалення нацистами десятків тисяч книг 75 років тому.

Як передає радіостанція “Німецька хвиля”, виступаючи в Берліні з цього приводу, Президент Німеччини Хорст КЕЛЛЕР закликав захищати свободу слова.

«Сьогодні ми з соромом згадуємо про це. 75 років тому не тільки в Берліні, а й по всій Німеччині десятки тисяч аплодували і раділи, коли книги Фрейда, Маркса і багатьох інших студенти кидали у вогонь», - сказав Х.Келлер.

За його словами, спалення книг стало символом репресій з ідеологічних міркувань і придушення свободи слова.

Довідка УНІАН. 10 травня 1933 року в Берліні студенти під керівництвом нацистів спалили понад 20 тисяч книг єврейських, соціалістичних і пацифістських авторів, зокрема Бертольда Брехта, Зігмунда Фрейда, Максима Горького, Карла Маркса, Генріха Гейне, братів Маннів, Стефана Цвейга, Еріха Кестнера, Джека Лондона, Ернеста Хемінгуея - всього 149 авторів.

Це було першим кроком до ідеологічного контролю над літературою. 22 вересня 1933 року був виданий декрет про створення Імперської палати культури. На 1939 рік відділ літератури повністю контролював роботу 2500 видавництв, редакцій і друкарень. Книготоргівля - 23 тисячі книгарень - теж була полем діяльності цього відділу. Публікуватися могли тільки ті письменники, які пройшли реєстрацію в палаті культури.

Починаючи з 1947 року 10 травня в Німеччині відзначають День пам`яті про публічне спалення книг. У 1995 році на історичній площі Бебеля був встановлений монумент, який являє собою приміщенням в грунті з порожніми книжковими полицями, зверху накрите скляною плитою.

А 2006 року Центр європейсько-єврейських досліджень імені Мендельсона в Потсдамі ініціював створення "Бібліотеки спалених книг". Центр має намір відтворити 316 із знищених книг, зробивши цю серію доступною школам і гімназіям, оскільки значущість цих великих письменників незаперечна. 2006 року по примірникові першої книги з "Бібліотеки спалених книг" - добірку творів Хуго Пройса, автора проекту Веймарской конституції 1919 року - одержали всі депутати бундестагу.