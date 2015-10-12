Євросоюз призупиняє санкції щодо Білорусі після проведення виборів

Про це повідомив держсекретар з європейських справ при МЗС Франції Арлем Дезір, передає ТАСС.

За наявною інформацією, припинення заборонних заходів стосується лише чорного списку юридичних і фізичних осіб, тоді як збройне ембарго залишиться в силі.

"Санкції можуть бути знову запроваджені в дію в будь-який момент, якщо це буде виправдано, - сказав Дезір. - Прийняте рішення дає змогу водночас зберегти режим санкцій проти Білорусі, але зупинити їх дію з метою сприяння дотриманню демократії та прав людини".

"ЄС прагне наблизити до себе Білорусь - не для прийому в ЄС, а як партнера для стабілізації регіону. Для цього санкції (щодо Мінська) - принаймні тимчасово - будуть призупинені", - заявила у свою чергу глава МЗС Хорватії Весна Пусіч.

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У вересні 2008 року на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС, яка була присвячена наслідкам конфлікту в Південній Осетії, було прийнято рішення про призупинення санкцій проти Мінська у зв'язку зі "значним поліпшенням ситуації у сфері прав людини".

Однак вже після президентських виборів 2010 року санкції були не тільки знову запроваджені, а й посилені, і їх дія зберігається донині. Раз на півроку ЄС продовжує санкційний режим проти Мінська, регулярно виключаючи зі списків по 15-20 осіб, найчастіше через те, що вони залишають держслужбу, виходять на пенсію або йдуть з життя.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 жовтня, на виборах президента Білорусі переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.