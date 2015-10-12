Порошенко привітав Лукашенка з п'ятою перемогою на виборах президента Білорусі

18:15, 12 жовтня 2015
Світ
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Петро Порошенко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка із переобранням на посаду глави держави.

Фото УНИАН

Про це повідомили у прес-службі білоруського президента.

"Петро Порошенко привітав Олександра Лукашенка з переобранням на посаду президента Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

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Також під час бесіди були порушені деякі питання білорусько-українських відносин. Глави держав домовилися про підтримку контактів із питань, у яких зацікавлені обидві сторони.

Раніше УНІАН повідомляв, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, набравши, за попередніми даними ЦВК, 83,49% голосів.

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