Меркель нагадала, що скасування санкцій проти РФ пов'язане з виконанням Мінських домовленостей

Скасування санкцій стосовно Росії, як і раніше, пов'язане з виконанням Мінських домовленостей, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», при цьому Меркель висловила обережний оптимізм з приводу врегулювання в Донбасі.

За словами канцлера ФРН, політичне врегулювання конфлікту можливе завдяки недавньому відведенню важких озброєнь і режиму припинення вогню, який значною мірою дотримується.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

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Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн упровадили санкції стосовно Росії.

У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Євросоюзу вирішили пов'язати подальші санкції стосовно Росії з виконанням Мінських домовленостей, і ці заходи діятимуть до повного виконання Мінських угод з урегулювання ситуації на сході України.

У вересні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити ще на півроку санкції стосовно російських компаній і приватних осіб, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України.