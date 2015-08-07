США розширили секторальні санкції щодо Росії

Як ухвалили в Міністерстві торгівлі США, тепер під ці санкції потрапляє і Південно-Кірінське родовище в Охотському морі на Далекому Сході Росії, яке, як відомо, має значні поклади газу й нафти, повідомляє Радіо Свобода.

Рішення, офіційно оприлюднене в «Федеральному віснику» уряду США, означає заборону на будь-які експорт, реекспорт чи передачу також для цього родовища без попереднього дозволу від Бюро промисловості і безпеки Міністерства торгівлі США обладнання і технологій, що були передбачені раніше санкціями Вашингтона щодо нафтогазового сектору російської економіки. При цьому, як уточнено в повідомленні, ймовірне прохання про такий дозвіл буде розглядатися з «презумпцією відмови».

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Сполучені Штати запровадили щодо Росії вже кілька пакетів економічних санкцій стосовно цілих секторів російської економіки, а також санкції щодо окремих осіб і підприємств, через окупацію Росією українського Криму й заяви про його анексію, а також через агресію Росії на сході України. Схожі санкції з тих самих міркувань запровадила і ще низка країн, а також Європейський союз.