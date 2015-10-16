Путін підрахував втрати ісламістів в Сирії

Відповідну заяву він зробив на пройшовшому в Казахстані засіданні Ради глав держав СНД у вузькому складі, повідомляє прес-служба Кремля.

За його словами, російськими військовими знищено десятки пунктів управління і складів з боєприпасами, сотні терористів і велика кількість бойової техніки.

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Путін вважає також, що в регіоні досягнуто певний прогрес у плані координації дій та зусиль по боротьбі з тероризмом.

"Ми перебуваємо в переговорному процесі з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Єгиптом, Йорданією, Ізраїлем та іншими країнами, робимо спроби налагодити взаємодію з Сполученими Штатами Америки і Туреччиною", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціям "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.