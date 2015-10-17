У Москві затримали підозрюваних у крадіжці пам'ятника актору Євгену Леонову

Московські поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у крадіжці пам'ятника актору Євгену Леонову в образі персонажа "Доцента" з кінокомедії "Джентльмени удачі", повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву керівника прес-служби ГУМВС столиці Андрія Галиакберова.

Раніше повідомлялося, що скульптурну композицію з відомим радянським актором було вкрадено з Мосфільмовської вулиці в Москві. Поліцейські порушили кримінальну справу за статтею "крадіжка". Вартість пам'ятника, за даними поліції, оцінюється приблизно в 2,6 тисячі доларів.

"Співробітники УВС по Західному округу столиці в ході проведення оперативно-розшукових заходів затримали п'ятьох підозрюваних у крадіжці з Мосфільмовської вулиці скульптурної композиції у вигляді персонажа з к/ф "Джентльмени удачі" у виконанні актора Євгенія Леонова", — говориться в повідомленні.

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Затриманих допитують у рамках порушеної кримінальної справи, оперативники з'ясовують місцезнаходження пам'ятки. За попередніми даними, підозрювані уродженці Середньої Азії могли здати бронзовий пам'ятник в пункт прийому кольорових металів.