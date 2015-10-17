Нідерланди звинуватили бойовиків в катастрофі Boeing на основі не опублікованих карт

"Кордони були нестійкими, проте РБН бачив інші карти під час розслідування, які свідчили про те, що район контролювався збройними угрупованнями. Ці карти не опубліковані в звіті, тому ми не можемо надати їх", - сказала офіційний представник РБН Сара Ферной, передає Росбалт.

Читайте такожПритягнення винних у катастрофі MH17 до відповідальності є моральним обов'язком - КлімкінЯк повідомляв УНІАН, РБН оприлюднила звіт щодо причин та обставин катастрофи МН-17, згідно з яким літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" 9М38М1, випущеною з тимчасово окупованої бойовиками території одного з районів східної України. Район запуску ракети вказано з точністю до території площею в 320 км. кв Також було підкреслено, що існували вагомі причини для того, щоб закрити повітряний простір над Україною. У той же час українська сторона зазначає, що на момент аварії MH17 Україною були дотримані всі рекомендації з безпеки польотів, оскільки управління повітряним простором узгоджується з європейською системою і відбувається згідно вимогам ICAO.

Кримінальне розслідування прокуратури Нідерландів має завершитися в лютому 2016 року. Тоді ж буде оприлюднено ще один звіт.