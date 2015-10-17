Туреччина без вагань буде збивати літаки, які порушили її повітряний простір - прем'єр

Слова глави турецького уряду наводить Reuters, пише Лента.ру.

"Вчора ми збили безпілотник. Якщо б це був літак, ми б вчинили так само. Наші правила відомі. Хто б не порушив наші кордони, ми дамо йому гідну відповідь", - підкреслив Давутоглу.

Читайте такожТурецькі ЗМІ припустили, що збитий на кордоні з Сирією безпілотник належить силам Асада (відео)

Як відомо, заява прем'єр-міністра пролунала на наступний день після того, як літаки ВПС Туреччини збили невідомий безпілотник неподалік від кордону з Сирією.

У Генштабі країни підкреслили, що більше не потерплять порушення своїх повітряних кордонів.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ повідомив, що збитий Туреччиною на кордоні з Сирією безпілотник належав секретним службам РФ.