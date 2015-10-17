Туреччина без вагань буде збивати літаки, які порушили її повітряний простір - прем'єр

21:31, 17 жовтня 2015
Світ
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Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу пообіцяв, що влада без вагань буде збивати літаки, які порушили повітряний простір країни.

REUTERS

Слова глави турецького уряду наводить Reuters, пише Лента.ру.

"Вчора ми збили безпілотник. Якщо б це був літак, ми б вчинили так само. Наші правила відомі. Хто б не порушив наші кордони, ми дамо йому гідну відповідь", - підкреслив Давутоглу.

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Як відомо, заява прем'єр-міністра пролунала на наступний день після того, як літаки ВПС Туреччини збили невідомий безпілотник неподалік від кордону з Сирією.

У Генштабі країни підкреслили, що більше не потерплять порушення своїх повітряних кордонів.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ повідомив, що збитий Туреччиною на кордоні з Сирією безпілотник належав секретним службам РФ.

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