Збитий Туреччиною на кордоні з Сирією безпілотник належав секретним службам РФ - ЗМІ

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на Газету.ру.

Так, турецьке видання Haberturk писало, що збитий літальний апарат - російського виробництва, а саме "Орлан-10", який виробляє "Спеціальний технологічний центр" з 2013 року.

Відзначається, що в компанії, сказали: "збитий безпілотник точно не є "Орланом". "Розміри, будова та навантаження зовсім інші", - розповів представник підприємства.

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Згідно з повідомленням, джерело в російській оборонній промисловості сказало, що на опублікованих турецьким виданням знімках виявилася секретна розробка, згадки про яку не можна знайти в ЗМІ. Дрон дійсно, за його словами, схожий на апарат сімейства "Орлан", але у нього є деяка кількість відмінностей.

Безпілотник, уточнив він, не використовується міністерством оборони, він є на користуванні в інших російських структурах". У яких саме — співрозмовник не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, неподалік від кордону Туреччини з боку Сирії був збитий безпілотний літальний апарат.