Влада Туреччини підтвердила, що збитий безпілотник був зроблений у Росії

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу в інтерв'ю телеканалу AHaber, передає Slon.ru з посиланням на Reuters.

Інцидент зі збитим на турецько-сирійському кордоні безпілотником має "ефект стримування", додав Давутоглу.

При цьому він висловив надію, що тепер російські літаки будуть поводитися обережніше.

Читайте такожЗбитий Туреччиною на кордоні з Сирією безпілотник належав секретним службам РФ - ЗМІ

Раніше користувачі соцмереж почали порівнювати збитий у Туреччині безпілотник з російським "Орлан 10", який використовували на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, безпілотний літальний апарат був збитий 16 жовтня неподалік від кордону Туреччини з боку Сирії.