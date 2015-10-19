Влада Туреччини підтвердила, що збитий безпілотник був зроблений у Росії
14:04, 19 жовтня 2015Світ
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Збитий у Туреччині безпілотник був зроблений у Росії, хоча Москва відкинула свою причетність до інциденту.
Безпілотник був збитий 16 жовтня / hurriyet.com.tr
Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу в інтерв'ю телеканалу AHaber, передає Slon.ru з посиланням на Reuters.
Інцидент зі збитим на турецько-сирійському кордоні безпілотником має "ефект стримування", додав Давутоглу.
При цьому він висловив надію, що тепер російські літаки будуть поводитися обережніше.
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Раніше користувачі соцмереж почали порівнювати збитий у Туреччині безпілотник з російським "Орлан 10", який використовували на Донбасі.
Як повідомляв УНІАН, безпілотний літальний апарат був збитий 16 жовтня неподалік від кордону Туреччини з боку Сирії.
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