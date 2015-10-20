Тайфун на Філіппінах забрав життя 16 людей

Десяткам тисяч філіппінців довелося евакуюватися зі своїх будинків, передає Бі-бі-сі. За три дні на Лусоні випало 1000 мм опадів, причому синоптики не обіцяють послаблення дощів у найближчу добу.

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Крім того, в понеділок на острові стався землетрус середньої сили, що може підвищити ризик зсувів в найближчі години.

Швидкість вітру досягала 250 км/год. Синоптики також попереджали про небезпеку обвалення будівель.

Через наближення стихії раніше було скасовано велику кількість авіарейсів, з прибережних районів евакуйовані місцеві жителі. Припинено рух пасажирських та вантажних поромів, від яких залежить забезпечення островів архіпелагу.

У грудні 2014 року тайфун "Хагупит" забрав життя щонайменше 18 людей, ще сотні жителів постраждали.