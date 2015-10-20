У Росії пропонують замінити тюремне покарання службою в армії

Член комітету Держдуми Олексій Діденко (ЛДПР) готує проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу РФ і ФЗ «Про військовий обов'язок і військову службу», передають "Известия".

Цим законопроектом передбачається введення нової виховної міри для осіб, які вчинили ненасильницькі злочини невеликої та середньої тяжкості.

Зокрема, за подібні злочини, вчинені чоловіками вперше віком від 18 до 45 років, законодавець пропонує як альтернативу кримінальному покаранню, в тому числі позбавлення волі, обов'язок проходження військової служби в Збройних силах Росії.

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На думку Діденка, це нововведення дозволить більш гуманно підходити до питання перевиховання громадян, вперше засуджених за незначні злочини, а також певною мірою вирішить питання з переповненістю місць позбавлення волі.

У ході підготовки законопроект буде деталізуватися в частині визначення статей, в яких зможе застосовуватися нова виховна міра. Термін служби в армії буде дорівнювати терміну позбавлення волі, вказаному у цих статтях. Проте вже зараз відомо, що нова норма не буде поширюватися на осіб, які вчинили насильницькі, тяжкі та особливо тяжкі злочини.