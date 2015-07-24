У Росії засудили довічно націоналіста Горячева

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

"Призначити остаточне покарання у вигляді довічного ув'язнення з відбуванням у колонії особливого режиму", - оголосив рішення суддя Павло Мелехін.

Адвокат Горячева Микола Полозов сказав Бі-бі-сі, що, на його думку, колегія присяжних піддалася тиску з боку прокурора і судді, крім того, суддя не дав адвокатам представити важливі докази і відмовляв у деяких очних ставках.

"Ми маємо намір оскаржити вирок в апеляційному порядку, щоб він був розглянутий іншим судом, іншою колегією присяжних", - заявив Полозов.

Читайте такожВ СК РФ повідомили про три обвинувальні вироки у справі "Бойової організації російських націоналістів"Під час оголошення вироку Горячев зомлів. Судові пристави підняли Горячева і посадили на лавку, після чого суддя продовжив читати вирок.

Раніше присяжні одноголосно визнали Горячева винним у всіх інкримінованих йому діяннях. Йдеться про вбивства антифашистів Федора Філатова та Іллі Джапарідзе, адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, громадянина Таджикистану Салохиддіна Азізова і члена угруповання "Чорні яструби" Расула Халілова. На думку колегії, підсудний не заслуговує поблажливості.

Горячев був затриманий в Сербії в травні 2013 року за запитом генпрокуратури Росії.

У вбивствах також брав участь інший активіст БОРН Микита Тихонов. Тихонов був раніше засуджений до довічного ув'язнення за вбивство адвоката Станіслава Маркелова та журналістки "Нової газети" Анастасії Бабурової.

Горячев підтримує "ДНР" і мав тісні контакти з праворадикалами, які воюють на боці сепаратистів. Водночас частина його оточення підтримує Україну і воює в складі батальйону "Азов".