ЗМІ: У Москві може відкритися представництво Сирійського Курдистану

За задумами курдів, це могло б зміцнити співпрацю між Москвою і курдською автономією на півночі Сирії, передає "КоммерсантЪ".

За інформацією видання, наразі сторони займаються врегулюванням формальностей. Ознайомлений із ситуацією представник курдської сторони розповів, що реалізувати цей задум раніше не вдавалося "через деякі технічні проблеми", при цьому, запевнив він, "ніяких перешкод з російського боку не було".

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Завтра представники керівництва Москви планують обговорити це питання в МЗС РФ.

Тим часом турецьке дипломатичне джерело попередило: в Анкари, з якою у Москви і так жорсткі протиріччя щодо Сирії, відкриття офісу курдської автономії у РФ викличе жорстку реакцію.

Раніше Туреччина попередила США і Росію, що не допустить курдських територіальних захоплень з боку силового крила курдської опозиції (PYD) поруч з її кордоном у північно-західній Сирії.