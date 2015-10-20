Словенія може залучити армію до охорони кордону через наплив біженців

Уряд Словенії пропонує парламенту країни ухвалити закон, який дозволяє армії разом з поліцією охороняти кордон на тлі напливу біженців, які перетнули цю балканську країну із Хорватії, повідомляє Радіо Свобода.

Закон, поданий до парламенту цієї ночі, як очікують, буде схвалений словенськими законодавцями пізніше 20 жовтня.

Напередодні влада Словенії відмовилася дозволити перетнути свій кордон з Хорватією для понад тисячі мігрантів, заявивши, що для цього встановлена денна квота.

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Хорватія попросила свого північного сусіда приймати 5 тисяч мігрантів в день, але Словенія наполягла лише на половині. Цей крок призвів до зростання кількості мігрантів в Хорватії та Сербії.

Тисячі мігрантів були змушені рушити через Хорватію і Словенію після того, як свої кордони для них закрила Угорщина, що тривалий час була головним транзитним шляхом.

Десятки тисяч мігрантів, що здебільшого утікають від насилля в Сирії, Афганістані та Іраку, їдуть на північ через Балкани, прагнучи потрапити далі до Західної Європи.