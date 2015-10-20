Турецька влада ідентифікувала смертника, який підірвався в Анкарі

За повідомленням прокуратури Анкари, нападник – молодий чоловік із південно-східної Туреччини, брат якого скоїв схожий напад у липні, передає радіо "Свобода".

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Прокуратура повідомила ім’я чоловіка – Юнус Емре Алаґоз, а також заявила, що продовжується процедура встановлення особи іншого смертника.

Прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив телеканалу AHaber, що всього у справі затримали 15 людей.

Нагадаємо, 10 жовтня внаслідок двох вибухів, скоєних смертниками в центрі Анкари під час антивоєнної демонстрації, загинули 102 людини. За непідтвердженими даними, напад організувало турецьке відділення угруповання "Ісламська держава".