Президент Туреччини: Сліди смертників в Анкарі ведуть у Сирію

Як повідомляє Радіо Свобода, Ердоган зазначив, що під час розслідування влада Туреччини не виключає жодного угруповання, яке могло б бути відповідальними за напади. Він наголосив, що розслідування шукає можливі зв’язки з угрупованням "Ісламська держава" та представниками "Робітничої партії Курдистану".

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При цьому Ердоган відкинув припущення прокурдської партії, що турецькі чиновники можуть бути причетними до атак проти лівих прихильників опозиції та курдських активістів.

Як відомо, 10 жовтня внаслідок двох вибухів у столиці Туреччини загинули 97 людей. Вибухи сталися перед початком демонстрації, організованої прокурдськими активістами і групами.