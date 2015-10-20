Єврокомісія закликає провайдерів провести "антитерористичну чистку" Інтернету
12:41, 20 жовтня 2015Світ
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Єврокомісія закликає провідних світових інтернет-провайдерів "очистити" Мережу від "матеріалів терористичного змісту".
Заклик ЄК до провайдерів може бути озвучений 2 грудня / fotokanal.com
Як повідомив єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, офіційний заклик ЄК до провайдерів буде озвучений 2 грудня в Брюсселі, повідомляє Росбалт.
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"Ми ведемо переговори з провідними гравцями світового інформаційного ринку, включаючи Google і Microsoft з метою видалення з належних їм ресурсів повідомлень радикального або терористичного змісту", — заявив Аврамопулос в інтерв'ю бельгійській газеті "Суар".
Як повідомляв УНІАН, суд Євросоюзу оголосив недійсною угоду про спрощений обміні даними між США і країнами ЄС, відоме під назвою Safe Harbor.
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