Єврокомісія закликає провайдерів провести "антитерористичну чистку" Інтернету

Як повідомив єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, офіційний заклик ЄК до провайдерів буде озвучений 2 грудня в Брюсселі, повідомляє Росбалт.

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"Ми ведемо переговори з провідними гравцями світового інформаційного ринку, включаючи Google і Microsoft з метою видалення з належних їм ресурсів повідомлень радикального або терористичного змісту", — заявив Аврамопулос в інтерв'ю бельгійській газеті "Суар".

Як повідомляв УНІАН, суд Євросоюзу оголосив недійсною угоду про спрощений обміні даними між США і країнами ЄС, відоме під назвою Safe Harbor.