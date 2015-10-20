Українці стали лідерами за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС

Про це з посиланням на статистичне агентство Євростат повідомляє "Радіо Свобода".

Загальна кількість громадян України, яким надали право проживати на території певної держави ЄС, складає 302 тис. 800 людей, тобто понад 13% від всієї кількості дозволів. На другому місці - Сполучені Штати (199 тис. 200 людей), треті й четверті - Китай та Індія (169 тис. 700 і 134 тис. 900 осіб).

Як підрахували експерти Євростату, громадяни цих чотирьох держав отримали третину всіх дозволів на проживання на території ЄС.

Читайте такожПортугалія змінює правила отримання посвідки на проживання для інвесторів

Більшості українців (62%) надали дозволи перебування в ЄС на основі працевлаштування, хоча такі підстави як навчання та сімейні обставити теж були, повідомляє Євростат.

Головною державою ЄС, в якій громадяни України отримали дозволи на проживання, традиційно залишається Польща. Загальна кількість українців, яким надали право проживання на польській території, складає 247 тис. 400 людей.

Раніше УНІАН повідомляв, що за 6 місяців цього року Польща видала громадянам України 201 тис. 218 шенгенських віз типу С, з них багаторічних віз (строком на 2-5 років) - 91 тис. 256, що становить 45% всіх виданих віз С.