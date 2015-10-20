Більшість росіян упевнена, що найгірші часи для країни попереду - опитування

Індекс соціальних настроїв громадян Росії щодо ситуації в країні знижується четвертий місяць поспіль.

Про це свідчать дані опитування ВЦВГД, передає ZN.UA.

У вересні показник знову оновив мінімум цього року, опустившись до 58 п. (мінус 15 пунктів з травня п. р.). Це помітно нижче від значення річної давнини (68 п. у вересні 2014 року).

При цьому 19% громадян РФ відповіли, що найважчі часи залишилися позаду, 23% вважають, що переживають їх зараз, а 48% впевнені, що найважчі часи ще попереду.

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Індекси соціальних настроїв показують, як росіяни оцінюють ситуацію в країні/особисте життя. Показники будуються на основі запитань: "Як Ви в цілому оцінюєте ситуацію, що склалася в країні/особисте життя?".

Кожен індекс розраховується як різниця між відповідями "все нормально", "все чудово", "добре" і "погано", "все жахливо". Індекс може мати значення від -100 до 100 пунктів.

Опитування ВЦВГД проведено 26-27 вересня 2015 року серед 1600 осіб у 130 населених пунктах РФ. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Згідно з раніше проведеним опитуванням, через рік після введення першого пакету західних санкцій проти Росії негативні наслідки відзначають близько половини громадян РФ (47%).