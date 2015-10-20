Aliexpress почне торгувати товарами з РФ

Про це йдеться в повідомленні Aliexpress, передає "Газета.Ру".

Також наголошується, що постачальники з РФ будуть представлені на каналі "Aliexpress Молл", який був створений спеціально для російської "більш заможної аудиторії".

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"Ми вже досить давно обговорювали і тестували механізм запуску російських продавців на майданчику Aliexpress. Ми дуже раді, що новий проект на "Aliexpress Молл" вперше надасть російським магазинах можливість продавати на нашій платформі і забезпечить доступ до величезної аудиторії покупців Aliexpress в Росії", — коментує рішення директор з розвитку бізнесу Aliexpress в Росії і СНД Марк Завадський.

Серед перших рітейлерів, які планують приєднатися до проекту будуть Redmond, L'oreal, Incity, Baon, магазини Wikimart, "Техносила" і "220 Вольт". Умови роботи на Aliexpress для російських магазинів не відрізняються від китайських, говорить Завадський.

Як повідомлялося, у вересні Aliexpress відмовився обслуговувати жителів анексованого Криму.