Американські винищувачі здійснять польоти над Естонією

Два американські винищувачі F-16 в четвер і п'ятницю здійснять польоти над Естонією, щоб ознайомитись з повітряним простором країни, повідомила BNS з генштабу Сил оборони, передає видання Postimees.

Протягом двох днів американські винищувачі у співпраці з естонськими авіадиспетчерами проведуть польоти в східній частині Хар'юського повіту та у західній частині Ляяне-Вірумаа, особливу увагу буде звернено на можливість відпрацювання прийомів пілотажу поблизу центрального полігону Сил оборони в Тапа.

Винищувачі здійснять і бриючі польоти, які відбудуться на висоті не нижче 152 метрів, тобто 500 футів, переважно віддалено від населених пунктів.

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"Американські союзники сучасної військової техніки вносять внесок у захист повітряного простору Естонії. Нашим внеском є хороші послуги авіабази, потужні радари і кваліфікована робота досвідчених диспетчерів. Результатом стане високий рівень естонсько-американської професійної взаємодії", - заявив начальник авіабази Эмари Раун Сирк.

Винищувачі входять до 555-ї американської винищувальної ескадрильї, яка дислокується на базі Авіано (Aviano) в Італії.

Під час перебування в Естонії літаки будуть дислоковані на авіабазі Емарі.