У Японії визнали перше онкозахворювання у ліквідатора катастрофи на "Фукусімі"

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в міністерстві охорони здоров'я країни, передає Лента.ру.

За інформацією неназваного чиновника, у ліквідатора діагностували лейкемію. Чоловік пропрацював на станції з жовтня 2012 року по листопад 2013 року.

«Це серйозний удар по МАГАТЕ, представники якого у вересні заявили, що радіація не завдавала помітної шкоди здоров'ю ліквідаторів з "Фукусіми-1"», — уточнило джерело.

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Про захворювання та його природі стало відомо після того, як чоловік звернувся за компенсацією в одне з японських міністерств. Всього у ліквідації наслідків аварії на АЕС «Фукусіма-1» брали участь 45 тисяч осіб. Влада Японії припускає, що виявлений випадок виявиться не єдиним.

Аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася в березні 2011 року. Тоді в результаті землетрусу магнітудою 9,1 і цунамі, яке послідувало за ним, вийшла з ладу система охолодження реакторів, що призвело до розплавлення ядерного палива в трьох реакторах. Через радіаційне зараження свої будинки покинули 300 тисяч чоловік, які проживали в околицях цієї АЕС. Експерти вважають, що на ліквідацію наслідків аварії піде не менше 40 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Японії прийняв рішення до кінця 2016 фінансового року (завершується 31 березня 2017 року) скасувати евакуаційний статус більшості особливих зон префектури Фукусіма, створених після першого в історії країни інциденту на АЕС "Фукусіма-1" в 2011 році.