Росія відмовляється від "відряджень" контрактників до Сирії через брак коштів - розвідка

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

"Через брак коштів Генеральний штаб ЗС Росії змушений відмовитись від комплектування підрозділів, які залучаються до бойових дій на території Сирії, особовим складом на контрактній основі (отримують близько 150 тис. рублів на місяць)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВійська Асада за підтримки російської авіації взяли під контроль низку населених пунктів у районі Алеппо

Натомість Кремль змушений використовувати кадрових військовослужбовців зі штатним посадовим окладом (до 85 тис. рублів).

Наголошується, що виплата грошової винагороди за "відрядження" до Сирії здійснюється через платіжну систему ВАТ "Сбербанк России".

Нагадаємо, що протягом доби здійснено 55 вильотів російської авіації та завдано ракетно-бомбових ударів по 60 об’єктах на території Сирії.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.