Вибух на хімічному заводі в Китаї забрав життя 9 осіб - ЗМІ

Як повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Xinhua, ще дві людини постраждали.

Зазначається, що до теперішнього часу пошуково-рятувальна операція на заводі припинена. Всі постраждалі були доставлені в лікарню, за даними медиків, загрози їхньому життю немає. Поліція веде розслідування причин події.

Читайте такожНа хімзаводі у Німеччині пролунав потужний вибух, поранено більше десятка осіб

Як повідомляв УНІАН, в провінції Шаньдун на сході Китаю в середу, 21 жовтня, прогримів вибух на хімічному заводі.

Нагадаємо, це вже не перший подібний інцидент в Китаї за останній час. У повіті Хуаньтай (провінція Шаньдун) 22 серпня в результаті вибуху на хімічному заводі загинула одна людина, ще дев'ятеро постраждали. В ніч на 1 вересня в тій же провінції в повіті Ліцзінь стався вибух на іншому хімічному підприємстві, там загинули ще п'ять чоловік.

Наймасштабнішою трагедією став вибух на портовому складі в місті Тяньцзінь, що стався 12 серпня. В результаті НП загинули більше 160 чоловік і близько 800 постраждали.