На хімзаводі в Китаї стався потужний вибух, влада евакуює населення (відео)

Як повідомляє Русская служба ВВС з посиланням на державне агентство Сіньхуа, після вибуху почалася сильна пожежа. Даних про жертви і постраждалих поки що немає.

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Вибух стався близько дев'ятої вечора за місцевим часом поблизу міста Зібо в повіті Хуаньтай провінції Шаньдунь.

За повідомленнями інформагентств, влада почала евакуацію жителів району.

На місце події прибули рятувальники. Ведеться розслідування причин інциденту.

Як відомо, 12 серпня в результаті двох потужних вибухів в промисловій зоні міста Тяньцзінь на сході Китаю загинули щонайменше 17 людей, понад 400 були поранені. Влада Китаю віддала розпорядження про обов'язкову евакуацію людей, що проживають в радіусі трьох кілометрів від промислової зони Тяньцзінь.