На хімзаводі в Китаї стався потужний вибух, влада евакуює населення (відео)
Потужний вибух стався в суботу на хімічному заводі на сході Китаю.
Як повідомляє Русская служба ВВС з посиланням на державне агентство Сіньхуа, після вибуху почалася сильна пожежа. Даних про жертви і постраждалих поки що немає.
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Вибух стався близько дев'ятої вечора за місцевим часом поблизу міста Зібо в повіті Хуаньтай провінції Шаньдунь.
За повідомленнями інформагентств, влада почала евакуацію жителів району.
На місце події прибули рятувальники. Ведеться розслідування причин інциденту.
Як відомо, 12 серпня в результаті двох потужних вибухів в промисловій зоні міста Тяньцзінь на сході Китаю загинули щонайменше 17 людей, понад 400 були поранені. Влада Китаю віддала розпорядження про обов'язкову евакуацію людей, що проживають в радіусі трьох кілометрів від промислової зони Тяньцзінь.