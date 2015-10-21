Американський пілот загинув у катастрофі винищувача F-18 на сході Великобританії

Про це повідомляє ВВС-Росія, посилаючись на джерело в поліції графства.

Відзначається, що одномісний винищувач злетів із бази британських Королівських ВПС Лейкенхед в сусідньому Саффолку, яка використовується також американськими військовими.

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Представник ВПС США заявив, що проводиться розслідування інциденту.

Ентузіаст авіації Роджер Сміт додав, що цей винищувач входив до складу авіаційного угруповання Корпусу морської піхоти США, яка поверталася у Сполучені Штати після відрядження на Близький Схід. Літаки прибули на базу Лейкенхед минулими вихідними, вранці в середу польоти виконували чотири машини.

За повідомленнями з місця катастрофи, пожежним довелося боротися з вогнем, оскільки загоряння не сталося.

Нагадаємо, американський винищувач F-18 розбився вранці 21 жовтня на сході Великобританії біля залізничної станції Шипея Хілл (Shippea Hill).