На сході Британії розбився американський винищувач
14:34, 21 жовтня 2015Світ
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Американський винищувач F-18 розбився сьогодні вранці на сході Великобританії біля залізничної станції Шипея Хілл (Shippea Hill).
F-18, ілюстративне фото / wikipedia.org/Ian Creek
За попередніми даними, літак впав на території ферми за кілька кілометрів від британської бази ВПС Лейкенхіт у графстві Саффолк, передає "ЄвроПравда" з посиланням на ВВС.
Поки немає жодної інформації про долю пілота літака і обставини катастрофи.
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Поліція, пожежники та швидка допомога були викликані на місце події тільки близько 10:30 за місцевим часом.
Представник військової бази підтвердив, що літак, який розбився, був реактивним винищувачем ВМС США, який вилетів з бази у Саффолку сьогодні вранці.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Британії під час авіашоу в графстві Чешир розбився винищувач, пілот загинув.
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