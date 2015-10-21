На сході Британії розбився американський винищувач

За попередніми даними, літак впав на території ферми за кілька кілометрів від британської бази ВПС Лейкенхіт у графстві Саффолк, передає "ЄвроПравда" з посиланням на ВВС.

Поки немає жодної інформації про долю пілота літака і обставини катастрофи.

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Поліція, пожежники та швидка допомога були викликані на місце події тільки близько 10:30 за місцевим часом.

Представник військової бази підтвердив, що літак, який розбився, був реактивним винищувачем ВМС США, який вилетів з бази у Саффолку сьогодні вранці.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Британії під час авіашоу в графстві Чешир розбився винищувач, пілот загинув.