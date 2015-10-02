Глава МВС Німеччини звинуватив мігрантів в невдячності

"До літа біженці були вдячні нам, питали, де поліція, де федеральні управління, куди їх розподілять", - сказав в ефірі каналу ZDF, повідомляє ЄвроПравда". Однак з тих пір, за словами міністра, багато чого змінилося.

Читайте такожВлада Німеччини визнала, що не зможе прийняти всіх мігрантів

"Зараз є багато біженців, які переконані, що самі зможуть себе розподілити, куди вони хочуть. Вони шукають зручностей, замовляють таксі, витрачають гроші, проїжджаючи сотні кілометрів по Німеччині. Вони протестують, тому що їм не подобається житло, створюють проблеми, тому що незадоволені їжею, влаштовують бійки через брак зручностей", - сказав Томас де Мезьєр.

При цьому він підкреслив, що мігранти повинні підкорятися рішенням влади про розподіл і поважати правову систему Німеччини.

Раніше повідомлялося, що в Гамбурзі в центрі для біженцівсталася масова бійка за участю близько 200 мігрантів з Сирії та Афганістану. Вони побилися, бо не змогли поділити душ. До того в цьому ж центрі мігранти оголосили голодування через незадовільних умов утримання.