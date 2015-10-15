Меркель: ЄС повинен співпрацювати з Туреччиною, щоб впоратись з напливом мігрантів

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель. В даний час Європа, "як ніколи раніше", відчуває, що війни, конфлікти та відсутність перспектив у людей в інших частинах планети в умовах глобалізованого світу добираються і до її власних дверей, заявила Ангела Меркель, виступаючи з урядовою заявою в бундестазі, передає "Німецька хвиля".

Читайте такожУ Баварії на кордоні створять "транзитну зону" для мігрантів

За її словами, у сучасному світі такі проблеми можна вирішити тільки спільними діями європейських країн, а також при співпраці з іншими державами. Ангела Меркель пообіцяла "з усією рішучістю" шукати з партнерами "загальноєвропейську лінію" з рішення проблеми, пов'язаної з напливом мігрантів. Одним з ключових напрямів для врегулювання цієї кризи є співпраця з Туреччиною, підкреслила вона.

Європа повинна співпрацювати з Туреччиною у вирішенні міграційної кризи – наймасштабнішої з часів Другої світової війни, заявила канцлер, передає "Голос Америки". Ангела Меркель зазначила, що Туреччина є ключовим транзитним пунктом для мігрантів, що прямують на Захід. За її словами, Європа і Туреччина повинні працювати разом, щоб поліпшити умови в тих країнах, звідки приїжджають мігранти.

Крім того, німецький канцлер відзначила необхідність зміцнення зовнішніх кордонів ЄС, прискорення процедуру висилки мігрантів, які не мають права на отримання притулку, а також працювати над усуненням причини масової втечі людей в Європу і пошуку вирішення сирійського конфлікту.

Одночасно Ангела Меркель закликала країни ЄС направити персонал, необхідний для прийому мігрантів на зовнішніх кордонах. За її словами, на вимогу Єврокомісії надати додатково до 1100 осіб для роботи з мігрантами на кордонах ЄС поки відгукнулися лише деякі країни, серед яких сама Німеччина і Австрія.

Ангела Меркель висловилася на захист законопроекту, що робить жорсткішими умови надання притулку в Німеччині, який підтримав бундестаг. Нелегальних мігрантів з безпечних країн походження необхідно швидше висилати з країни, щоб більш ефективно надавати допомогу тим, хто її дійсно потребує, підкреслила вона.

У разі необхідності Берлін готовий також надати країнам, що межують з Сирією, додаткову фінансову допомогу, зокрема, для забезпечення мігрантів в майбутній зимовий період, пообіцяла Ангела Меркель.

У свою чергу прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив про готовність його країни співпрацювати з Туреччиною в питанні мігрантів, щоб зупинити їх потік в Європу, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на EUobserver.

Мігранти з Туреччини проходять транзитом через Грецію, перш ніж попрямувати у бік материкової частини Євросоюзу.

Щодо ситуації в Сирії Алексіс Ціпрас зазначив, що для "вирішення кризи необхідні сміливі політичні ініціативи".