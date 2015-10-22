США виділять близько $80 мільярдів на бомбардувальники нового покоління
Військово-повітряні сили (ВПС) США готуються оголосити тендер на створення нового покоління стратегічних бомбардувальників.
Переможець тендеру стане відомий "дуже скоро", повідомив представник американських ВПС Вільям ЛаПлант. Сума контракту може сягнути $80 млрд, повідомляє українська редакція "Німецької правди" з посиланням на Reuters.
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За отримання контракту конкурують концерни Boeing і Lockheed Martin, що висунули спільну пропозицію, а також Northrop Grumman. Спочатку очікувалося, що переможець тендеру стане відомий ще навесні.
Нове покоління стратегічних бомбардувальників кардинально змінить бойову авіацію США. У їх розробці будуть використані нові технології, що застосовувалися досі лише в секретних проектах.
Вартість кожного нового літака оцінюється в $600 млн. В даний час на озброєнні ВПС США знаходяться бомбардувальники B-52, B-1 і B-2.