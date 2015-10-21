У Держдепартаменті запевнили, що США не співпрацюють з Росією в Сирії

Про це заявив прес-секретар держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Радіо Свобода.

"Ним не передбачається "співпраці, координації, спільного визначення цілей", - наголосив він.

У відповідь на питання про підписаний у вівторок меморандумі, він зазначив, що єдина мета документа - забезпечення безпеки пілотів коаліції, що беруть участь у повітряній кампанії проти радикального угруповання ІДІЛ.

Читайте такожМіноборони Росії повідомляє про відсутність втрат в Сирії

Сполучені Штати не розглядають цей документ як крок на шляху до політичного вирішення сирійського конфлікту. Вашингтон досі вважає, що метою російською операції в Сирії є зміцнення режиму Башара Асада, що лише посилить конфлікт і призведе до сплеску екстремізму у регіоні, заявив прес-секретар держдепартаменту.

"Підписання меморандуму... не зменшить наше занепокоєння щодо російської військової активності у Сирії", - зазначив Кірбі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони РФ 20 жовтня отримало від американських військових узгоджений меморандум про запобігання повітряним інцидентам у Сирії.