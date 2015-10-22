МЗС Саудівської Аравії: бомбардування Росії тільки продовжать війну у Сирії
17:21, 22 жовтня 2015Світ
102 0
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив перед зустріччю зі своїми колегами з США, Росії і Туреччини про те, що дії російської сторони в Сирії продовжують в країні війну, яка може бути завершена тільки з безумовним відходом президента Башара Асада від влади в САР.
stat.mil.ru
Про це повідомляє Reuters.
«Ми вважаємо, що втручання Росії в Сирії дуже небезпечно, так як загострює конфлікт», - сказав він. За його словами, їх країна ясно дала зрозуміти російській стороні.
Читайте такожРосія заявляє, що ряд лідерів бойовиків в Афганістані і Пакистані присягнули ІД
На запитання, чи може президент САР грати яку-небудь роль у тимчасовому уряді країни, міністр відповів, що «його роль (Асада) полягає в тому, щоб покинути Сирію».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter