МЗС Саудівської Аравії: бомбардування Росії тільки продовжать війну у Сирії

Про це повідомляє Reuters.

«Ми вважаємо, що втручання Росії в Сирії дуже небезпечно, так як загострює конфлікт», - сказав він. За його словами, їх країна ясно дала зрозуміти російській стороні.

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На запитання, чи може президент САР грати яку-небудь роль у тимчасовому уряді країни, міністр відповів, що «його роль (Асада) полягає в тому, щоб покинути Сирію».