Путін хоче проведення дострокових президентських виборів у Сирії - Bloomberg

Про це заявило високопоставлене джерело в Москві, передає ТСН з посиланням на агентство Bloomberg.

Співрозмовник агентства зазначив, що Асад сам буде вирішувати, йти йому на вибори чи ні. Громадянська війна, за словами джерела, не буде у цій ситуації розглядатися як перешкода для голосування.

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20 жовтня Башар Асад приїжджав до Москви, де зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. "Коммерсантъ" з посиланням на джерела пише, що на зустрічі, зокрема, обговорювалася можливість дострокових президентських виборів у Сирії.

Водночас, у Кремлі озвучили іншу версію переговорів. Голова кремлівської адміністрації Сергій Іванов заявив, що Путін та Асад на зустрічі у Москві обговорювали питання взаємодії ВКС РФ і сирійської армії.

Нагадаємо, Башар Асад перебуває при владі з 2000 року. Востаннє він був переобраний влітку 2014 року: тоді у країні вже тривала громадянська війна. Вибори проводилися тільки на підконтрольних Асаду територіях; згідно з офіційними результатами, він отримав 89% голосів.