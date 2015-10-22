У Кремлі розповіли, що обговорювали Путін та Асад під час зустрічі у Москві
16:07, 22 жовтня 2015Світ
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Президенти РФ і Сирії Володимир Путін та Башар Асад на зустрічі в Москві обговорювали питання взаємодії ВКС РФ і сирійської армії.
REUTERS
Про це заявив голова кремлівської адміністрації Сергій Іванов, передає РІА Новости.
Асад приїхав до Москви у вівторок ввечері і провів переговори з Путіним.
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"Обговорювалися питання взаємодії Військово-космічних сил Росії і сухопутних сил Сирії. І також, не відкидаю, обговорювалися питання майбутнього політичного врегулювання", - сказав Іванов.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент Сирії Башар Асад у вівторок ввечері відвідав Москву, провів переговори з главою російської держави Володимиром Путіним. У переговорах у розширеному складі брали участь члени вищого керівництва РФ.
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