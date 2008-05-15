Штат Техас атакують «скажені мурахи»

Штат Техас переживає нашестя "скажених мурах", які служать причиною коротких замикань і поломок комп`ютерів, повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Різновид мурашок, що належить до підвиду "Paratrechina" і вже дістав у народі прізвисько "скажених мурашок Ресберрі", відрізняється підвищеним інтересом до електроприладів і техніки, який учені поки не можуть пояснити. Мурашки вивели з ладу насоси системи каналізації, викликають численні збої в роботі систем пожежної сигналізації і вивели з ладу, щонайменше, один газовий лічильник. Великі скупчення мурашок були виявлені на об`єкті NASA в районі Х`юстона, а також поблизу аеропорту Хобі.

Ще однією особливістю цих мурашок є хаотичність пересування, тоді як для звичайних мурашок характерним є переміщення строго впорядкованим чином. Вперше цей різновид мурашок з`явився в Техасі в 2002 році. Ймовірно мурашки потрапили в США на борту вантажного літака або корабля і поширилися з Х`юстона. Учені не знають, звідки саме прибув новий різновид мурашок, проте їх найближчі родичі мешкають у країнах Карибського басейну.

За словами дезинсекторів, на мурашок дуже слабо діють стандартні інсектициди, наявні у вільному продажі. Крім того, вони не торкаються отруєної наживки. Мурашки також використовують своїх убитих родичів, щоб будувати мости і безпечно долати ділянки, отруєні інсектицидом.