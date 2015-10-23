У Раді федерації РФ не виключають, що потоки мігрантів в Європу – справа рук ІДІЛ

Слова Костянтина Косачова цитує ТАСС.

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"У мене є відчуття, що в цьому є елемент міни уповільненої дії і що ця міна вже занесена у велике число європейських держав", - стверджує політик.

"Ці потоки справляють враження добре організованих - на мій погляд, я не маю прямих доказів, - але я і не виключаю, що серед організаторів можуть перебувати екстремістські організації, та ж "Ісламська держава", - заявив Костянтин Косачов.

На думку Косачова, таким чином терористи можуть "абсолютно безболісно розміщувати на територіях держав, які ІД вважає для себе ворожими", своїх людей.

"Ми на екранах бачимо заплаканих жінок, нещасних дітей, які там теж, звичайно ж, є, в цьому немає ніякої натяжки, але там дуже велика кількість людей, які з цими потоками рухаються в певному напрямку, по заданому маршруту, добре знаючи, куди вони йдуть, які умови перетину кордону, де можна реєструватися, де не можна реєструватися", - пояснив парламентарій.

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Крім того, член Ради федерації вважає, що в міграційній кризі, з якою сьогодні зіткнувся ЄС "були допущені помилки спочатку, насамперед Німеччиною".

"Очевидно, що виявився недієздатним Шенгенський режим: він просто впав під цією навалою, абсолютно несподіваною. І очевидно, що зараз у Європи так і не з'явилося відповідей на ці нові виклики і нові загрози", - сказав Косачов.

Зазначимо, за даними МОМ, в Європу за рік з Африки та Близького сходу прибули понад 680 тисяч мігрантів. Раніше міністр оборони Чехії Мартін Стропніцкій допустив, що Росія причетна до фінансування перевезення біженців до Євросоюзу.