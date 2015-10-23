Літає на великій висоті і з'являється раптово: Правозахисники розповіли про тактику авіації РФ у Сирії
Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право, завдаючи нищівних авіаударів по сирійських містах.
Про це заявляють місцеві правозахисники, передає ТСН із посиланням на Аl Аrabiya.
"Російські літаки літають на великій висоті і з'являються раптово та без попередження", - розповів Фірас аль-Саїд, журналіст і правозахисник, який пережив бомбардування Талбісеха.
За його словами, після потужних авіаударів місто перетворилося на пекло. "Обвуглені мертві тіла були розкидані всюди. Уцілілі намагалися знайти серед завалів живих, а медики відчайдушно хотіли врятувати хоч когось прямо на місці. Ви навіть не уявляєте, що там коїлося", - заявив він.
Неурядова організація Human Rights Watch закликала до розслідування авіаударів по Талбісеху як можливого порушення міжнародного права.
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Однак у Сирії не вистачає представників моніторингових груп, які б фіксували всі ці факти.
"Місцеві активісти скаржаться про порушення міжнародного гуманітарного права у Сирії", - сказала Діана Семан із Amnesty International і додала, що наразі вони не мають повної картини.
"Наша оцінка ґрунтується на відео та інформації від очевидців", - пояснила вона
Елліот Хіггінс, засновник Bellingcat - платформи для громадянської розслідувальної журналістики, сказав, що вони проведуть незалежну експертизу усіх відео авіаударів, які виклала у мережу РФ.
Потім вони будуть співвіднесені з відео, записаними активістами на місцях, щоб перевірити інформацію про численні жертви серед цивільного населення від російських авіаударів.
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Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) говорить про щонайменше 127 цивільних осіб, які загинули через російські авіаудари на сьогодні.
Президент РФ Володимир Путін продовжує пояснювати втручання Москви у внутрішні справи Сирії боротьбою із "Ісламською державою". Тим не менш, більшість російських авіаударів були спрямовані проти повстанців, які виступають проти ІД і правлячого режиму президента Башара Асада.
Інститут з вивчення війни говорить, що немає жодної присутності терористів "Ісламської держави" в Хомсі. Аналітики кажуть, що президент Сирії Башар аль-Асад зацікавлений у контролі над містом, через яке проходить ключова траса. Цей шлях пов'язує область з Дамаском на південь, а Алеппо на північ.