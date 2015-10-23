Літає на великій висоті і з'являється раптово: Правозахисники розповіли про тактику авіації РФ у Сирії

Про це заявляють місцеві правозахисники, передає ТСН із посиланням на Аl Аrabiya.

"Російські літаки літають на великій висоті і з'являються раптово та без попередження", - розповів Фірас аль-Саїд, журналіст і правозахисник, який пережив бомбардування Талбісеха.

За його словами, після потужних авіаударів місто перетворилося на пекло. "Обвуглені мертві тіла були розкидані всюди. Уцілілі намагалися знайти серед завалів живих, а медики відчайдушно хотіли врятувати хоч когось прямо на місці. Ви навіть не уявляєте, що там коїлося", - заявив він.

Неурядова організація Human Rights Watch закликала до розслідування авіаударів по Талбісеху як можливого порушення міжнародного права.

Читайте такожПовітряні удари Росії в Сирії лише посилюють "Ісламську державу" - США

Однак у Сирії не вистачає представників моніторингових груп, які б фіксували всі ці факти.

"Місцеві активісти скаржаться про порушення міжнародного гуманітарного права у Сирії", - сказала Діана Семан із Amnesty International і додала, що наразі вони не мають повної картини.

"Наша оцінка ґрунтується на відео та інформації від очевидців", - пояснила вона

Елліот Хіггінс, засновник Bellingcat - платформи для громадянської розслідувальної журналістики, сказав, що вони проведуть незалежну експертизу усіх відео авіаударів, які виклала у мережу РФ.

Потім вони будуть співвіднесені з відео, записаними активістами на місцях, щоб перевірити інформацію про численні жертви серед цивільного населення від російських авіаударів.

Читайте такожМіноборони РФ відрапортувало про авіаудари по 72 об'єктах терористів у Сирії

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) говорить про щонайменше 127 цивільних осіб, які загинули через російські авіаудари на сьогодні.

Президент РФ Володимир Путін продовжує пояснювати втручання Москви у внутрішні справи Сирії боротьбою із "Ісламською державою". Тим не менш, більшість російських авіаударів були спрямовані проти повстанців, які виступають проти ІД і правлячого режиму президента Башара Асада.

Інститут з вивчення війни говорить, що немає жодної присутності терористів "Ісламської держави" в Хомсі. Аналітики кажуть, що президент Сирії Башар аль-Асад зацікавлений у контролі над містом, через яке проходить ключова траса. Цей шлях пов'язує область з Дамаском на південь, а Алеппо на північ.