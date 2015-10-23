Сирійські медики опублікували відео кривавих наслідків удару авіації РФ по лікарні

Медики з лікарні в Сирії, що, за їхніми словами, була зруйнована повітряними ударами російської авіації, оприлюднили відеозаписи, зроблені після ударів, повідомляє Радіо Свобода.

Директор цієї лікарні в містечку Сармін провінції Ідліб Мухаммад Теннарі сказав, що лікарню вже багато разів обстрілювали війська президента Сирії Башара аль-Асада, але врешті зруйнували її російські війська.

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Як повідомило Сирійсько-американське медичне товариство, що керує цією й десятками інших лікарень у Сирії, а також лікарень для сирійських біженців у сусідніх країнах, внаслідок двох повітряних ударів, здійснених із п’ятихвилинним відступом, загинули 12 людей, із них двоє медпрацівників і 10 цивільних, і були поранені ще не менш як 28.

За даними товариства, лікарня в Сарміні стала вже дев’ятою лікарнею чи польовим шпиталем, які зазнали повітряного удару, відколи Росія почала 30 вересня свою кампанію на підтримку влади Асада проти його супротивників. Серед них були й кілька лікарень Сирійсько-американського медичного товариства.

Президент товариства Ахмад Таракджі закликав світову спільноту вжити всіх заходів, щоб покласти край атакам проти цивільних людей і відвернути подальше обрання медичних закладів у Сирії як цілей для ударів.

Перші повідомлення про удари по лікарні в Сарміні з’явилися в четвер, 22 жовтня. У Росії речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова відразу відкинула їх.

Тим часом у Сирії державне агентство SANA теж повідомляло про російський повітряний удар у Сарміні. Але, за цим повідомленням, удар був здійснений у цьому місті по штабові «терористів», як влада президента Сирії Башара аль-Асада називає всіх своїх супротивників – від екстремістського угруповання «Ісламська держава» чи підрозділів ісламістської мережі «Аль-Каїда» до сил поміркованої політичної опозиції до його режиму. Про удар по лікарні в Сарміні державне агентство не згадало.

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За даними сирійської опозиції, внаслідок повітряних ударів російської авіації в Сирії, що офіційно почалися 30 вересня, загинули вже не менш як 370 людей, із яких 127 були цивільні, серед них 36 дітей і 34 жінки. Росія заявляє, що здійснює удари тільки по позиціях угруповання «Ісламська держава» чи інших «терористів» – приєднуючись у цьому визначенні до понять влади Асада. У світі звертають увагу, що насправді лише мала частка російських ударів спрямована проти «Ісламської держави», яка нині майже не становить безпосередньої загрози військам режиму Асада, а більшість цих ударів цілять по позиціях інших супротивників режиму, зокрема й тих, які мають підтримку більшості Заходу й арабського світу.

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