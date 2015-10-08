У Сирії три лікарні потрапили під удари російської авіації - правозахисники

Про це повідомили в організації "Лікарі за права людини", пише Європейська правда.

"Сили Башара Асада безжально атакували установи системи охорони здоров'я Сирії протягом останніх чотирьох років, і тепер уряд Росії йде тим же шляхом", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правозахисників, 2 жовтня російський військовий літак завдав авіаудару по польовому госпіталю в Латамні, провінція Хама. Госпіталь отримав ушкодження і кілька медичних працівників були поранені.

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У той же день російський військовий літак завдав по центру реагування на надзвичайні ситуації в Беніні, провінція Ідліб. Частина центру була знищена, принаймні, дві машини швидкої допомоги були серйозно пошкоджені.

3 жовтня російський літак завдав авіаудар і пошкодив госпіталь аль-Лурнас в Північній Латакії, недалеко від турецького кордону. Лікарні заподіяно незначний матеріальний збиток, але довелося провести евакуацію.

Нагадаємо, РФ продовжує підтримувати діючого сирійського президента Башара Асада. Урядові війська Сирії проводили наземні операції при підтримці авіації РФ. У Держдепартаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації було направлено на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці проти режиму Асада.