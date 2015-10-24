Скандал у Польщі: заступник міністра юстиції сіла за кермо п'яною і чіплялася до поліції

Заступника міністра юстиції Польщі Моніку Зброєвські затримала поліція за керування автомобілем у нетверезому стані. Рівень алкоголю в крові чиновниці становив 2 проміле.

Про це повідомляє польський ТСН з посиланням на телеканал TVN24.

У п'ятницю, 23 жовтня, Toyota Yaris, яка належить Зброєвські, привернула увагу водіїв міста Лодзь. За словами очевидців, машина здійснювала "дивні маневри". Один з водіїв зупинив автомобіль і викликав поліцію, відчувши запах алкоголю від чиновниці, яка сиділа за кермом.

"На жаль, пані вела себе дуже агресивно щодо співробітників поліції, приставала до них. Тому поліцейські були змушені застосувати фізичну силу до водія і навіть надіти наручники, оскільки був ризик, що вона завдасть шкоди їм і оточуючим", - прокоментував представник патрульної поліції регіону Радослав Гвіса.

За нетверезе водіння автомобіля жінка може загриміти за грати на два роки. Ввечері прем'єр-міністр Польщі Єва Копач підписала наказ про звільнення Зброєвські.