Росія, Індія і Китай пропонують створити пояс наркобезпеки

Індія, Росія і Китай пропонують створити додаткові пояси наркобезпеки навколо Афганістану, повідомив голова МЗС РФ Сергій Лавров після закінчення восьмої міністерської зустрічі у форматі "трійки" РФ, Індії і Китаю (РІК), яка пройшла в Єкатеринбурзі.

"На сьогоднішній зустрічі ми підтвердили необхідність боротьби з тероризмом і наркозагрозою. Зокрема, ми розглянули ситуацію навколо Афганістану, звідки багато в чому і походить наркозагроза. Ми підтримуємо зусилля міжнародної спільноти щодо поліпшення ситуації навколо Афганістану і вважаємо корисним на додаток до цих зусиль створення поясів наркобезпеки навколо цієї країни", - цитує міністра РІА "Новости".

За його словами, сторони підтвердили, що взаємодія в рамках "трійки" РІК є внеском в створення багатополярного світу, заснованого на міжнародному праві і спрямованого на стабілізацію і гармонізацію міжнародних відносин.

"Ми також підтвердили готовність розвивати всебічну співпрацю з країнами Центрально-Азійського регіону, використовуючи для цього можливості Шанхайської організації співпраці. Сьогодні ми домовилися активно підтримувати інтереси Індії до практичної участі на всіх напрямках діяльності цієї організації", - сказав голова МЗС РФ.