Рейтинг партії Меркель впав на тлі міграційного кризи
У той же час позиції інших ключових партій залишаються незмінними.
Рівень підтримки партії канцлера Німеччини Ангели Меркель впав до трирічного мінімуму на тлі міграційної кризи.
Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Emnid, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.
Зокрема наразі рейтинг Хрпистиянсько-демократичного союзу складає 36% - це найнижчий рівень з вересня 2012 року.
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Водночас позиції інших ключових партій залишаються незмінними. Так, соціал-демократів, які входять до коаліції з партією Меркель, підтримують 26%.
Рейтинг правої німецької організації "Альтернатива для Німеччини" зріс та на сьогодні складає 7%.
Нагадаємо, Німеччина цього року очікує принаймні 800 тисяч прохачів притулку.
Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель опинилася на четвертому місці в рейтингу популярності німецьких політиків.
Особистий рейтинг Меркель продовжує знижуватись на тлі міграційної кризи.