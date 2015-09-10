ЗМІ у вигляді інфографіки показали наслідки міграційної кризи в Європі

Після того, як багато країн ЄС стали скаржитися на те, що не в силах прийняти велику кількість іноземців, Німеччина і Австрія відкрили кордони для біженців, показавши, що готові допомогти їм.

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«Медуза» показує, скільки мігрантів переселяється до Європи, скільки на них витрачають грошей і який шанс отримати статус біженця в ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку 2015 року понад 365 тисяч людей перетнули Середземне море, щоб дістатися до Європи і попросити притулку.

Також повідомляється, що з початку року майже 2900 осіб загинули, намагаючись перетнути море на переповнених човнах.