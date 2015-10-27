Напад на військових у Колумбії: загинули 12 людей - ВВС

Про це повідомив президент країни Хуан Мануель Сантос, передає ВВС Україна.

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Інцидент стався в департаменті Бояка в центральній частині Колумбії. Повстанці використовували вибухівку і відкрили стрілянину. В результаті, за попередньою інформацією, загинули 11 військовослужбовців і співробітник поліції, ще три людини отримали поранення.

Президент Сантос звинувачує у нападі друге за величиною повстанське угрупування - Армію національного визволення (ELN).

Сантос віддав наказ армії активізувати дії проти повстанців.

В даний час влада Колумбії веде мирні переговори тільки з найбільшим повстанським угрупованням в країні - ФАРК. Армія національного звільнення в переговорах участі не бере.

Наприкінці вересня Сантос повідомив, що мирний договір з ФАРК підпишуть через шість місяців, а ще через 60 днів після цього ліворадикальне угруповання почне роззброюватися.

Крім того, президент Колумбії і лідер повстанців Родріго Лондоньо, відомий під псевдонімом Тимошенко, домовилися про заснування спеціальних судів для розслідування злочинів, скоєних за 50 років збройного конфлікту.