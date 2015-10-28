Біля берегів Данії розбився винищувач F-16, що належить військово-повітряним силам цієї країни.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Yahoo News.

Інцидент стався у вівторок, 27 жовтня, в південно-західній частині королівства акваторії Північного моря.

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Через несправність шасі пілот був вимушений катапультуватись. Його підібрав один з рятувальних вертольотів ВПС. Льотчик відчуває себе добре, наголошується в заяві командування.

Данія прийняла на озброєння перший F-16 в 1980 році, в даний час у ВПС налічується близько 30 машин цього типу. Рішення про їх заміну, як очікується, має бути ухвалене протягом найближчих декількох місяців.