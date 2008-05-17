Корабель ЧФ Росії готується до участі в операції НАТО

Сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії «Ладный» готується до участі в операції об`єднаних військово-морських сил (ОВМС) НАТО в Середземному морі.

Про це УНІАН повідомили в Службі інформації і громадських зв`язків Військово-морського флоту Російської Федерації.

Як сказано в повідомленні, зараз ведеться планова базова підготовка російського корабля «Ладный», у серпні-вересні 2008 року він візьме участь в ОВМС НАТО в Середземному морі. «Спільно з кораблями НАТО російський бойовий корабель виконуватиме завдання контролю за пересуванням суден, підозрюваних у причетності до тероризму, незаконного обороту зброї масового ураження і засобів його доставки, незаконному перевезенню морським шляхом наркотиків та іншої незаконної діяльності, що створює морські ризики в акваторії Середземного моря», - наголошується в повідомленні.

Як заплановано, після підготовки на базі, вивчення керівних документів НАТО корабель «Ладный» в серпні пройде процедуру інтеграції, буде допущений до складу багатонаціонального оперативного з`єднання в Середземному морі.

У повідомленні також наголошується, що згідно з планами Головного командування ВМФ РФ, Чорноморський флот Росії в 2008-2009 рр. «нарощуватиме свою присутність у районах державних інтересів», активізуватиме бойову підготовку, братиме участь у міжнародних навчаннях та операціях, що сприяють зміцненню стабільності на морі.