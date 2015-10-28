НАТО розглядає можливість збільшення чисельності військ біля кордонів з Росією

Про це заявили дипломати і військові офіцери, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Wall Street Journal.

За словами джерел видання, наразі обговорюються можливості розміщення батальйонів від 800 до 1000 солдатів у Польщі і в кожній з країн Балтії, так і розміщення одного батальйону на весь регіон.

Водночас представники НАТО стверджують, що плани значного розгортання військ поблизу РФ навряд чи будуть підтримані Берліном, однак ФРН може погодитися на один батальйон у регіоні. Так, німецькі чиновники в приватних розмовах стверджують, що не хочуть ставитися до Росії як до постійного ворога або ізолювати її, незважаючи на протиріччя у питанні України.

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При цьому плани з розгортання сил, як зазначає видання, перебувають у початковій стадії і ще не були представлені на засіданні Північноатлантичної ради. Тому втілення цих планів неможливо до липневого саміту у Варшаві.

Проте високопоставлені чиновники альянсу стверджують, що досі залишається потреба сильних дій, покликаних показати РФ, що НАТО буде захищати своїх союзників.

Раніше країни Балтії і Польща неодноразово наполягали на збільшенні військової присутності НАТО на своїй території.